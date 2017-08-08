В НАТО пожалели о визите Путина в Абхазию

НАТО выражает сожаление по поводу визита президента России Владимира Путина в Абхазию без его согласования с официальным Тбилиси. Об этом во вторник, 8 августа, заявил официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт, сообщает Reuters.

«Визит Владимира Путина в Абхазию в девятую годовщину вооруженного конфликта наносит вред международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров», — указал Уайт.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. Политики созвонились спустя два часа после того, как российский лидер Владимир Путин прибыл в Абхазию (первые сообщения об этом появились около 17:00 мск 8 августа). Оба президента осудили посещение Путиным частично признанной республики.

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Визит российского лидера в Абхазию также осудил грузинский МИД. По мнению ведомства, приезд президента в республику грубо нарушает нормы международного права.

Путин, прибывший в Абхазию с рабочим визитом, провел переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой в курортном городе Пицунда. В частности, политики обсудили вопросы обороноспособности и экономики. По словам президента России, ему очень приятно снова побывать на абхазской земле.

Ранее Путин трижды приезжал в Абхазию: в 2009-м, 2011 и 2013 годах.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость от Грузии в начале 1990-х годов. В 2008-м самопровозглашенные республики были официально признаны Россией после неудачной попытки грузинских властей силой вернуть контроль над Южной Осетией.