Путин приехал в Абхазию в годовщину событий 2008 года

Президент Владимир Путин прибыл в Абхазию с рабочим визитом в годовщину нападения Грузии на Южную Осетию, после которого Москва признала независимость обеих республик. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 8 августа.

По данным агентства, российский лидер проведет в Пицунде переговоры с абхазским президентом Раулем Хаджимба. В их присутствии будет подписан ряд двусторонних документов.

Ранее во вторник председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Москва провела операцию по принуждению Грузии к миру в соответствии с законом. Он подчеркнул, что власти были обязаны защитить своих граждан, в том числе и миротворцев, находившихся в регионе.

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Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе 8 августа заявила, что вооруженный конфликт в Южной Осетии начался из-за действий тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Владимир Путин посещал соседнюю республику трижды: в 2009-м, 2011 и 2013 годах. В ходе его визита в качестве премьер-министра восьмилетней давности было подписано межправительственное соглашение об оказании помощи Абхазии.

В августе 2008 года власти Грузии предприняли попытку силой вернуть контроль над территорией Южной Осетии. Москва предоставила самопровозглашенной республике военную помощь, после чего грузинские войска были вытеснены с территории региона. После так называемой пятидневной войны Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.