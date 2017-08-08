Путин гарантировал Абхазии безопасность и независимость

Москва и впредь будет гарантировать Сухуму безопасность и независимость. Об этом российский президент Владимир Путин заявил во вторник, 8 августа, передает ТАСС.

«У нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше», — сказал он на встрече с абхазским президентом Раулем Хаджимбой.

Путин предложил коллеге обсудить, в частности, поиск оптимальных путей развития республики. В ходе переговоров речь также зашла об обеспечении безопасности туристов. Российский лидер напомнил, что Москва и Сухум договорились о создании информационно-координационного центра МВД двух стран.

Материалы по теме Новая южная граница Россия и Абхазия создали общие рубежи

«Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов», — подчеркнул он.

Путин прибыл в республику 8 августа — в годовщину начала вооруженного грузино-осетинского конфликта. В этот же день российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Москва провела операцию по принуждению Грузии к миру в соответствии с законом. Он подчеркнул, что страна готова и впредь защищать своих граждан.

В августе 2008-го Тбилиси попытался силой вернуть контроль над Южной Осетией. Российские власти предоставили самопровозглашенной республике военную помощь, после чего войска Грузии были вытеснены. После окончания пятидневного вооруженного конфликта Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

