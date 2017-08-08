Россия вложит в Абхазию шесть миллиардов рублей

Россия продолжит содействовать развитию Абхазии, объем финансирования инвестпрограммы на 2017-2019 годы составляет около шести миллиардов рублей, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку», — приводит агентство слова Путина.

Он также отметил, что в январе-марте товарооборот между странами увеличился на 6,5 процента, большую часть абхазского экспорта в Россию составило продовольствие, в частности фрукты и овощи.

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба, в свою очередь, сказал, что республика заинтересована в увеличении объема российских кредитов для малого и среднего бизнеса. По его словам, сейчас в Абхазии реализуются проекты в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением кредитных ресурсов российских банков на 1,2 миллиарда рублей.

Хаджимба также сообщил, что в 2017 году Россия предоставила 2,5 миллиарда рублей в рамках инвестпрограммы, средства идут на социально-экономическое развитие, в том числе строительство инфраструктурных проектов.

Путин прибыл в республику 8 августа — в годовщину начала вооруженного грузино-осетинского конфликта. В этот же день российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Москва провела операцию по принуждению Грузии к миру в соответствии с законом. Он подчеркнул, что страна готова и впредь защищать своих граждан.

В августе 2008-го Тбилиси попытался силой вернуть контроль над Южной Осетией. Российские власти предоставили самопровозглашенной республике военную помощь, после чего войска Грузии были вытеснены. После окончания пятидневного вооруженного конфликта Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.