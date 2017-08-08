Тбилиси осудил визит Путина в Абхазию

Министерство иностранных дел Грузии осудило визит президента России Владимира Путина в Абхазию. Соответствующее заявление во вторник, 8 августа, было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В Тбилиси высказали мнение, что посещение российским лидером республики «грубо нарушает основополагающие нормы и принципы международного права».

«Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию прекратить провокационные действия против государственности Грузии и уважать территориальную целостность суверенного государства», — отметили в грузинском МИД.

