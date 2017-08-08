Бывший СССР
 

Приезд Путина в Абхазию заставил лидеров Украины и Грузии оперативно пообщаться

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Порошенко
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Политики созвонились спустя два часа после того, как российский лидер Владимир Путин прибыл в Абхазию (первые сообщения об этом появились около 17:00 мск 8 августа).

Оба президента осудили посещение Путиным частично признанной республики. Кроме того, Порошенко выразил солидарность с грузинским народом в связи с девятой годовщиной начала войны в Южной Осетии. Маргвелашвили в ответ подчеркнул, что Тбилиси благодарен Киеву за поддержку.

Визит российского лидера в Абхазию ранее осудил грузинский МИД. По мнению ведомства, приезд президента в республику грубо нарушает нормы международного права.

Путин, прибывший в Абхазию с рабочим визитом, провел переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой в курортном городе Пицунда. В частности, политики обсудили вопросы обороноспособности и экономики. По словам президента России, ему очень приятно снова побывать на абхазской земле.

Ранее Путин трижды приезжал в Абхазию: в 2009-м, 2011 и 2013 годах.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость от Грузии в начале 1990-х годов. В 2008-м самопровозглашенные республики были официально признаны Россией после неудачной попытки грузинских властей силой вернуть контроль над Южной Осетией.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тбилиси осудил визит Путина в Абхазию
Россия вложит в Абхазию шесть миллиардов рублей
Путин гарантировал Абхазии безопасность и независимость
Путин приехал в Абхазию в годовщину событий 2008 года
Последние новости
Приезд Путина в Абхазию заставил лидеров Украины и Грузии оперативно пообщаться
Кадыров предложил запретить «Матильду» в Чечне
Умер композитор и основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин
Семикратный чемпион НБА подрался на детском турнире
СМИ сообщили о гибели пяти туристов в результате землетрясения в Китае
Иранский дрон прошел рядом с садящимся на авианосец истребителем США
Президент «Зенита» определил сроки победы клуба в Лиге чемпионов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:05Сегодня
Гурбангулы Бердымухаммедов

Туркменский Рэмбо

Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет
18:31Сегодня

Климкин ответил на заявление о наличии у него российского гражданства

15:17Сегодня

В «Правом секторе» посоветовали лидерам ДНР отказаться от «Боярышника»

23:11 5 августа

Порошенко решил увеличить выплаты бойцам АТО

Бывший СССР00:0429 июля
Сигизмунд (Зигмунт) Сераковский

Хождение по мукам Сигизмунда

История жизни и смерти польско-литовского бунтаря Сераковского
19:28Сегодня

Тбилиси осудил визит Путина в Абхазию

13:57Сегодня

Саакашвили отказался от литовского гражданства

01:09 3 августа

В ДНР рассказали о подорвавшихся на собственных минах украинских диверсантах

Бывший СССР02:16 7 августа

Сели на мель

Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста
17:28Сегодня

Саакашвили сообщил о российском гражданстве главы МИД Украины

12:00Сегодня

Бурджанадзе обвинила Саакашвили в начале войны в Южной Осетии

20:13 1 августа

Царев рассказал о влившихся в преступный мир Украины ветеранах АТО и радикалах

Россия
Владимир ПутинУот так уот!
Как быть ЗОЖником, если ты президент
Вблизи мусорного полигона «Кучино» проверили чистоту воздуха
Бывший вице-президент России стал кандидатом в Совфед от Новгородской области
Николай Киреев«Благословите, батюшка, ибо я сутенер»
Священник уехал в монастырь и нашелся в витебском притоне с проститутками
«Мужчина создал перевернутый мир абсурда»
Какие партии борются за укрощение женской любовью и царя
Воробьев оценил разработки воспитанников детского технопарка в Королеве
Сотрудница «Пятерочки» избила вставшего в магазине на скейт 10-летнего мальчика
Все материалы
Мир
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
СМИ сообщили о гибели пяти туристов в результате землетрясения в Китае
Трамп признал засилье наркоманов в США
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
Акция протеста против правительства Николаса Мадуро в Каракасе Много нефти, мало толку
Что случилось с Венесуэлой и почему Учредительное собрание ей не поможет
Все материалы
Бывший СССР
Гурбангулы БердымухаммедовТуркменский Рэмбо
Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет
Климкин ответил на заявление о наличии у него российского гражданства
Сели на мель
Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста
В «Правом секторе» посоветовали лидерам ДНР отказаться от «Боярышника»
Тбилиси осудил визит Путина в Абхазию
Саакашвили отказался от литовского гражданства
Саакашвили сообщил о российском гражданстве главы МИД Украины
Все материалы
Финансы
«ОСАГО для нарушителей должно стоить 10 миллионов»
Чего ждать автомобилистам от новой страховой реформы
Курс биткоина вырос почти на четверть после разделения
Bloomberg сообщил об угрожающем долге по кредиткам в США
Сбербанк и ВТБ 24 выплатили 140 миллиардов рублей вкладчикам «Югры»
Российские аудиторы помогут властям Приднестровья реформировать экономику
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Украина импортировала иранскую нефть на шесть миллионов долларов
Все материалы
Бизнес
Employees from UkrTransGaz work on gas pipes during an anti-terrorism exercise held at the Opary underground gas storage facility operated by UkrTransGaz, a unit of NAK Naftogaz Ukrainy, in Lviv, Ukraine, on Tuesday, Sept. 30, 2014. The cease-fire in Ukraine that curtailed casualties for four weeks is starting to fray as pro-Russian insurgents continue to test the nerves of the military with targeted attacks, the government in Kiev said. Photographer: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images Команда «Газы!»
Почему в Киеве жалуются на изношенные трубы
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Ксения ЯсноваДушевная история
Владелица мини-кондитерской о том, как хобби может стать бизнесом
EU today назвало главу АФК «последним героем» лужковской эпохи
Российский авторынок сохранил двузначные темпы роста в июле
В норвежской компании рассказали о последствиях новых санкций США для Европы
Названы условия для начала разработки отечественных газовых турбин
Все материалы
Силовые структуры
Схватки с конвоем
Зачем детей отправляют за решетку к родителям
Не на тех напали
Как преступники нарываются на неприятности, выбирая не ту жертву
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
Иранский дрон прошел рядом с садящимся на авианосец истребителем США
Минобороны купит 260 противоударных шлемов для военных полицейских
Вступившие в перестрелку с «бандой GTA» бойцы ОМОН получили награды
Китай досрочно начнет испытания нового авианосца
Все материалы
Наука и техника
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Над Каракорумом обнаружили аномальный вихрь
Объявлены сроки запуска беспилотных пассажирских самолетов
Запущенный на пожертвования россиян спутник отказался работать
Названы главные отличия женского мозга от мужского
Все материалы
Спорт
«Я не просто с девушками плаваю»
Синхронист Александр Мальцев о женщинах, костюмах и Олимпиаде
«Чем "Спартак" отличается от Саши Грей»
В сети посмеялись над разгромом «Спартака» на затопленном стадионе
Такси «Спартак»
Провал чемпиона, текущая крыша и проводы Кержакова — итоги тура РФПЛ
Президент «Зенита» определил сроки победы клуба в Лиге чемпионов
«Амкар» набрал первое очко в РФПЛ
Украинец Амосов получил нового соперника на турнире Prime Selection в Краснодаре
Забивший автогол вратарь «Спартака» нашел позитив в разгроме от «Зенита»
Все материалы
Культура
«Эта профессия Дастина убивает»
Зачем Дастин Хоффман сплетничает с журналистами и вызывает ненависть коллег
«Без идеологического гламура»
5 важных старых книг: выбор Алексея Варламова
«У меня еще была мечта завести обезьяну»
Станислав Востоков об опасности содержания дома диких животных
Умерла звезда Бродвея Барбара Кук
Кадыров предложил запретить «Матильду» в Чечне
Первая серия нового «Простоквашино» выйдет в 2018 году
Умер композитор и основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин
Все материалы
Интернет и СМИ
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Чат-бота от Microsoft научили вычислять покупателей секс-рабов
Малахов привлек внимание СМИ словами о каком-то решении
Наотрез отказавшийся уходить из парка пес вызвал бурные овации у канадских зевак
«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»
Провинциальный актер прославился, выстебывая Дружко и других звезд YouTube
Журналисты Guardian отказались от приглашения приехать в тюрьму к Ярошенко
Канал Disney покажет дошкольникам приключения межрасовой лесби-семьи
Все материалы
Ценности
Победа по очкам
Чем скрыть мешки под глазами после отпуска
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Японские дизайнеры прикрепили на обувь формочки для песка
Фаррелл Уильямс сделал новые кроссовки для adidas Originals
Елизавете II пошлют в подарок «Черный русский» с 215 бриллиантами
Trussardi увидел будущее в воротниках из кожи питона
Участники новой кампании Uniqlo показали секретные места Москвы
Все материалы
Путешествия
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Двое украинцев спасли туристов от акулы в Египте
В Китае откроется названный в честь водки аэропорт
Россияне начали отказываться от отдыха в Турции из-за вируса Коксаки
Экстремал в вингсьюте пролетел сквозь водопад на скорости 300 километров в час
Аэропорт Сочи наказал швырявшего багаж грузчика
Швыряющего багаж в аэропорту Сочи грузчика сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Неизвестные отпилили головы моделям динозавров в австралийском музее
Шпионивший с вертолета британский полицейский-вуайерист сядет в тюрьму
Американец слетал на мотопараплане за бургерами в «Макдональдс»
В США умер выучивший язык жестов орангутанг Чантек
Все материалы
Первый тест внедорожника с сенсорным салоном
Почему за Range Rover Velar пора занимать очередь
Тест-драйв самой популярной машины России
Длительный тест Hyundai Solaris: часть первая
Душ из камней
Школа выживания ралли-рейда «Шелковый путь»
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
В США выяснили, сколько сил потерял AMG-мотор после 650 000 километров
Mazda научилась воспламенять бензин сжатием
Российский авторынок растет пятый месяц подряд
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы