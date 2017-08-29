МИД России обвинил НАТО в нарушении договора о ядерном оружии

Министерство иностранных дел России обвинило НАТО в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаила Ульянова.

«Бомбы новой модификации В61-12 предназначены в том числе для размещения на территории ряда натовских стран в Европе для использования в рамках так называемых совместных ядерных миссий с привлечением пилотов из неядерных государств-членов альянса», — отметил дипломат. По оценке МИД, это противоречит обязательствам по ДНЯО, указал Ульянов.

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Договор о нераспространении ядерного оружия — многостороннее соглашение, основной целью которого является недопущение получения ядерного оружия государствами, не входящими в число официального ядерного клуба — США, России, Великобритании, Франции и КНР. Вступил в силу в 1970 году. Участниками договора являются почти все независимые государства мира. Соглашение не подписали Израиль, Индия, Пакистан и КНДР.

B61 — ядерная бомба, являющаяся основным оружием стратегических ядерных сил США. Испытания управляемой модификации В61-12 прошли в 2015 году, с 2020 года планируется начать ее размещение на базах НАТО в Европе.