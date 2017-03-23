Лавров назвал несвоевременным полный отказ от ядерного оружия

Россия готова обсуждать тему сокращения ядерного потенциала только в многостороннем формате, так как считает, что возможности двустороннего сокращения с США уже исчерпаны. Об этом в четверг, 23 марта, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По его словам, дальнейшее сокращение ядерного потенциала возможно «только с учетом всех факторов, определяющих стратегическую стабильность, а не только количество стратегических наступательных вооружений».

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При этом министр подчеркнул, что еще не время для полного отказа от ядерного оружия. «В последнее время существенно активизировались усилия по принуждению ядерных государств к отказу от ядерного оружия. Абсолютно ясно, что время для этого еще не пришло», — отметил он во время лекции в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.

В настоящее время между Россией и США действует подписанный в 2010 году договор СНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), который предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Срок его действия истекает в 2020 году.