Москва указала США на нарушения основных военных договоров

Российский МИД в субботу, 29 апреля, опубликовал развернутый комментарий, в котором приведены факты нарушения Вашингтоном основных договоров, касающихся нераспространения вооружений. Таким образом российское внешнеполитическое ведомство ответило на обнародованный ранее доклад Госдепартамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями.

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В частности, по данным российского МИД, США дают заведомо неверную информацию о своем «выполнении» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В качестве примера приводятся размещения на американской военной базе ПРО в Румынии наземных противоракетных комплексов «Иджис Эшор». Озабоченность Москвы вызывает тот факт, что в их состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк».

«США уже долгие годы наращивают производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов. Такие эвентуальные средства доставки ОМУ (оружие массового уничтожения) со всей очевидностью подпадают под содержащееся в ДРСМД определение крылатых ракет наземного базирования», — заявляют в МИД.

Также в Москве считают, что Вашингтон нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) тем, что привлекает европейские неядерные страны НАТО к участию в так называемых «совместных ядерных миссиях». «Эти "миссии" включают элементы ядерного планирования и отработку практических навыков использования ядерного оружия с задействованием самолетов-носителей, их экипажей, инфраструктуры аэродромов и наземных служб обеспечения неядерных стран НАТО», — поясняют в МИД.

Кроме этого, в Москве вызывает большую озабоченность «нежелание США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)».