В сенате США предложили меры в ответ на «нарушение Россией» Договора по РСМД

В США группа сенаторов предложила принять законопроект, предусматривающий ряд мер в ответ на нарушение, по их мнению, Россией Договора о ракетах малой и средней дальности. Об этом, соглашаясь с обвинениями зампреда Объединенного комитета начальников штабов генерала Пола Сельвы, заявил один из авторов инициативы, сенатор-республиканец Том Коттон на страницах газеты The Washington Post.

По его мнению, «русские подсчитали, что выполнять свои обязательства по договору будет обходиться им дороже, чем нарушать их». Единственный правильный ответ на эту «провокацию» — увеличить издержки и изменить расчеты России, добавил он.

Сенатор и его коллеги считают необходимым принять ряд мер в военной сфере, «пока Россия не выполнит свои обязательства». Во-первых, они предложили выделить 100 миллионов долларов на разработку новой крылатой ракеты средней дальности. США пока не могут испытывать, производить или иметь такую ракету, но могут проводить исследования относительно возможных усовершенствований других ракет, таких как увеличение радиуса действия или адаптация к различным условиям. Например, Соединенные Штаты могли бы разработать наземную версию ракеты «Томагавк», которая обычно запускается с кораблей ВМФ или подводных лодок, указывает Коттон.

Кроме того, предлагается выделить 500 миллионов долларов на новые оборонительные возможности, которые могли бы нейтрализовать все преимущества, получаемые Россией от нарушения договора. «Например, мы могли бы продолжить развертывание ракеты морского базирования Standard Missile 3 на наземных объектах. Новая российская крылатая ракета становится гораздо менее ценной, если Соединенные Штаты и ее союзники могут легко ее сбить», — отметил сенатор.

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Также законопроект предусматривает возможность передачи союзникам крылатых ракет — например, таких, которые США не могут по договору иметь сами. Коттон упоминает в этой связи Польшу, которая уже некоторое время покупает американские крылатые ракеты воздушного базирования. «Возможно, если бы мы помогли добавить в их арсенал наземные ракеты средней дальности, то Россия дважды подумала бы о своей безрассудной стратегии», — подчеркнул Коттон.

Наконец, законопроект ограничивает финансирование двух договоров, которые Россия хочет сохранить — возможного расширения нового договора о стратегических наступательных вооружениях и договора по открытому небу.

«Новая крылатая ракета России представляет собой невероятно опасную угрозу для Соединенных Штатов и наших союзников. Если мы не будем действовать сейчас, Россия продолжит свою агрессивную кампанию. Конгресс должен прислушаться к предостережению Сельвы и заставить Россию платить за свои действия», — заключил сенатор.

Ранее Сельва заявил, что Россия развернула крылатую ракету наземного базирования, что является прямым нарушением ее договорных обязательств перед США. «Мы считаем, что россияне преднамеренно развернули ее, чтобы создать угрозу для НАТО», — подчеркнул он. В Москве эти обвинения сочли беспочвенными.