Россиянам заявили о праве уйти с работы пораньше при одном условии

Юрист SuperJob Южалин заявил о праве работника уйти раньше при отказе от обеда

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил, что работник теоретически может уйти пораньше, если не воспользовался обеденным перерывом в середине дня. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Южалин уточнил, что у россиян есть право уйти с работы пораньше, если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем.

«Если режим рабочего времени предусматривает, например, возможность для работника использовать перерыв на обед в удобное для него время, теоретически работник может перенести перерыв на конец рабочего дня», — напомнил юрист.

Ранее Роспотребнадзор назвал условия для сокращения рабочего дня в жару. Его следует уменьшить при слишком высокой температуре или отсутствии кондиционера в офисе.