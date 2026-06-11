Роспотребнадзор назвал условия для сокращения рабочего дня в жару

Роспотребнадзор: Рабочий день следует сократить, если в офисе нет кондиционера

При слишком высокой температуре или отсутствии кондиционера в офисе рабочий день следует сократить. Условия для этого назвали эксперты Роспотребнадзора на сайте.

Отмечается, что нормальной температурой в офисе считается плюс 24-25 градусов Цельсия. Если отсутствие кондиционера не позволяет поддерживать такой климат, рабочий день рекомендуется сократить на один час при температуре плюс 28,5 градуса, на два — при плюс 29 градусах и на четыре — при плюс 30,5 градуса.

Если работа проходит на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше, необходимо делать перерывы в прохладных помещениях по 10-12 минут каждые 15-20 минут. Кроме того, общая термическая нагрузка за смену не должна превышать 4-5 часов для сотрудников в одежде, защищающей от теплового излучения, и 1,5-2 часа для работников без специальной одежды. Кроме того, при температуре выше 32,5 градуса работу лучше всего перенести на другое время.

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