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13:47, 11 июня 2026Экономика

На Москву обрушатся рекордная жара и гроза

Синоптик Позднякова: 11 июня в Москве ожидается до плюс 31 и гроза
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В четверг, 11 июня, погода в Москве может побить очередной тепловой рекорд и обрушит на мегаполис грозу. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Воздух прогреется до плюс 29-31 градуса в столице и плюс 26-31 градуса по области. Таким образом, температура в мегаполисе может поставить очередной рекорд — последний был зафиксирован 11 июня 1998 года, когда столбики термометров достигли отметки 31,3 градуса. На фоне такой жары в Московском регионе пройдет небольшой кратковременный дождь. Вероятна гроза, допускает синоптик. Скорость ветра на протяжении дня составит 4-9 метров в секунду.

Волна рекордной жары в Москве подходит к концу. Послаблений от природы можно ждать к воскресенью, 14 июня. Всего за день температура в городе опустится на пять градусов. На следующей неделе погода в мегаполисе уже будет более комфортной.

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