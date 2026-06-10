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17:29, 10 июня 2026Экономика

Назван срок окончания жары в Москве

Синоптик Позднякова: Жара в Москве пойдет на спад 14 июня
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Установившаяся в Москве жара скоро закончится. Когда ждать прохлады, агентству РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, обрушившаяся на москвичей жара пойдет на спад уже в воскресенье, 14 июня. Если еще в субботу, 13-го числа, столбики термометров будут держаться в пределах плюс 26-31 градуса, то на следующий день температура снизится на пять градусов. На следующей неделе погода в мегаполисе уже будет более комфортной, новой волны 30-градусной жары пока не предвидится, заверила Позднякова.

Насчет осадков на выходных свой прогноз москвичам дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Согласно его данным, дожди и грозы, если они будут, пройдут после полудня и не затянутся надолго.

На фоне московской жары, где температура воздуха превысила климатическую норму более чем на 5 градусов, погода на курортах приводит синоптиков в изумление. Так, в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки в плюс 22 градуса, а с начала года температура в городе еще ни разу не достигла плюс 27 градусов.

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