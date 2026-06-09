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13:01, 9 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Москвичам предрекли жаркий прогноз на выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал 30-градусную жару на выходных в Москве
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Прогноз на выходные 12-14 июня в Москве жаркий, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Прогноз жаркий на выходные, хотя исключать какие-то локальные, но очень эпизодические грозы при этом прогнозе нельзя. Температура по-прежнему около 30 градусов — 29-30 градусов в дневные часы. Дожди и грозы, если они и будут, то будут послеполуденными и очень короткими», — поделился синоптик.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказывал, что тридцатиградусная жара в Москве продолжится до воскресенья, 14 июня.

До этого жителям столицы посоветовали пить больше жидкости и укрывать голову, чтобы защититься от жары на улице. Не следует находиться на солнце продолжительное время. Также рекомендуется аккуратно пользоваться кондиционерами, избегая резких перепадов температур, посоветовали специалисты.

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