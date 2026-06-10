Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:04, 10 июня 2026Экономика

Российское лето удивило синоптиков

Синоптик Леус: Летняя погода в нескольких регионах РФ достигла рекордной отметки тепла
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Летняя погода продолжает удивлять, сообщил у себя в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В прошедший вторник, 9 июня, воздух в столице прогрелся до плюс 28,1 градуса Цельсия, а среднесуточная температура превысила климатическую норму более чем на 5 градусов. При этом в Сочи дневной максимум не дотянулся даже до отметки в плюс 22 градуса, сообщил синоптик. В среду, 10 июня, столица стоит на пороге второго в нынешнем году периода 30-градусных температур, а в Сочи с начала года температура еще ни разу не достигла даже плюс 27 градусов.

Удивляет и погода в российской Арктике. В него также пришло рекордное тепло — самый северный поселок России Баренцбург 9 июня отметится пятым подряд суточным рекордом тепла. По меркам жителей средней полосы там совсем не жарко, тем не менее, с 5 по 9 июня максимальная температура воздуха там менялась в диапазоне от плюс 8,6 до плюс 10,8 градуса, обновляя прежние рекорды 2017-2022 годов.

Столица же в среду может удивить первым суточным рекордом тепла нынешнего лета, который в настоящее время составляет плюс 30 градусов и держится с 1998 года. По прогнозам воздух в мегаполисе прогреется до плюс 29-31 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Московском регионе на неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по российскому городу в тысяче километров от границы

    Власти крупного российского портового города предупредили о возможном ударе ВСУ с моря

    Бойфренд расправился с королевой красоты и выбросил ее на помойку

    Ответ вора в законе на вопрос о его принадлежности к касте попал на видео

    Бывшая жена Михаила Галустяна снялась в бикини и восхитила пользователей сети

    Тревел-блогер описал кухню в Индии фразой «карри, выглядящие как понос»

    Губернатор рассказал об увеличении числа наемников ВСУ у Херсона

    Найден способ обнаружить рак без биопсии

    Губернатор сделал заявление после удара ВСУ по одному из главных символов Севастополя

    В МИД России озвучили претензии к выборам в Армении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok