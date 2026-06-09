Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:23, 9 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали грозы с жарой

Гидрометцентр: В Московском регионе ожидаются грозы и плюс 31 градус Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Московском регионе в ближайшие три дня, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Однако спада жары не будет — столбики термометров в регионе могут подниматься до плюс 31 градуса.

В Москве до 21 часа пятницы, 12 июня, введен «желтый» уровень опасности из-за жары с максимальной температурой воздуха днем плюс 30-31 градус. Погода считается опасной с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Подмосковье «желтый» уровень предупреждает о грозах до 21 часа 12 июня.

Ранее в столицу и область пришел тропический ливень с грозой. По словам синоптика Михаила Леуса, осадки должны были сопровождаться температурой на 5-6 градусов Цельсия выше климатической нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потребовала вывести американское ядерное оружие из Европы

    Названа проблема для России из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Литве заявили о работе антидроновых систем в двух местах

    Вспышка кишечной инфекции произошла еще в одном российском лагере для детей

    По российском городу прошел смерч

    В России назвали ошибкой одно решение Германии по Украине

    Нобелевский лауреат придет на спектакль в Москву

    Образы в стиле кукол Bratz и Barbie стали трендом 2026 года

    В небольшом городе решили проблему летальных ДТП

    Симоньян ответила на вопрос об уводе Кеосаяна из семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok