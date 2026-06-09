Москвичам пообещали грозы с жарой

Гидрометцентр: В Московском регионе ожидаются грозы и плюс 31 градус Цельсия

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Московском регионе в ближайшие три дня, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Однако спада жары не будет — столбики термометров в регионе могут подниматься до плюс 31 градуса.

В Москве до 21 часа пятницы, 12 июня, введен «желтый» уровень опасности из-за жары с максимальной температурой воздуха днем плюс 30-31 градус. Погода считается опасной с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Подмосковье «желтый» уровень предупреждает о грозах до 21 часа 12 июня.

Ранее в столицу и область пришел тропический ливень с грозой. По словам синоптика Михаила Леуса, осадки должны были сопровождаться температурой на 5-6 градусов Цельсия выше климатической нормы.