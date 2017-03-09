Кремль отреагировал на обвинения в нарушении договора по РСМД

Москва неукоснительно соблюдает все положения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом в четверг, 9 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия была, остается и будет оставаться привержена всем международным обязательствам, в том числе, вытекающим из договора о РСМД», — сказал Песков, комментируя заявление заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Пола Сельвы о том, что российская сторона якобы развертывает крылатые ракеты ради создания угроз НАТО.

Представитель Кремля также напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что Москва выполняет все свои обязательства, даже в ситуациях, когда это не совсем соответствует ее интересам. «Иногда мы вынуждены проявлять гибкость, что мы и делаем», — подчеркнул Песков.