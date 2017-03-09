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Обвинения в адрес России о нарушении договора по РСМД сочли беспочвенными

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Виктор Озеров
Виктор Озеров

Москва строго соблюдает все положения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом в четверг, 9 марта, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает РИА Новости.

Таким образом сенатор прокомментировал слова зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Пола Сельвы о том, что российская сторона якобы развертывает крылатые ракеты ради создания угроз НАТО.

«Россия неукоснительно выполняет договор, подписанный в 1987 году Михаилом Горбачевым, хотя, по оценке нашего руководства, это решение было тогда принято не в интересах СССР и затем России, особенно с учетом того, что США размещают свои пусковые установки и комплексы ПРО в ряде европейских государств», — сказал российский сенатор.

Он добавил, что, выдвинув обвинения, американская сторона не представила никаких доказательств. «Пусть предъявят факты этих нарушений. Безосновательных разговоров мы наслушались достаточно в последнее время», — подчеркнул Озеров.

Сельва сообщил, что Россия развернула крылатые ракеты наземного базирования 8 марта, выступая на слушаниях комитета палаты представителей США по вооруженным силам.

Согласно договору о ликвидации ракет средней и малой дальности США и РФ не могут производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Москва неоднократно заявляла, что возможность выхода из договора может рассматриваться в качестве ответа на расширение американских ПРО.

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