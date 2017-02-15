В Кремле прокомментировали обвинения в нарушении Договора по РСМД

Администрация президента США официально не обвиняла Москву в нарушении Договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД). Об этом в среду, 15 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора», — сказал Песков журналистам, комментируя публикацию в газете The New York Times.

Ранее издание со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что российские военные нарушили договор РСМД.

Также Песков указал на то, что данная информация «совершенно обезличенная».

