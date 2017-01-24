Клинцевич призвал забыть о китайских ракетах и противостоять НАТО

Размещение КНР баллистических ракет около границ с Россией не должно беспокоить Москву. Более серьезную угрозу для нашей страны представляют действия НАТО и американских военных в странах бывшего Варшавского договора и на территориях государств постсоветского пространства, заявил во вторник, 24 января, в беседе с «Лентой.ру» зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Нас должно больше волновать то, что они [НАТО и США] перебрасывают технику и личный состав, занимают старые военные объекты и аэродромы и начинают восстанавливать инфраструктуру», — сказал Клинцевич.

По мнению сенатора, происходящее вызывает беспокойство и у Китая, который в данном случае вынужден отстаивать интересы своей страны. «C учетом потенциальных возможностей этих баллистических ракет есть достаточно серьезное подозрение, что все-таки их цель — не территория Российской Федерации», — отметил парламентарий.

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Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит военную угрозу в размещении ракет в пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян. Он подчеркнул, что РФ дорожит отношениями с Китаем, который является стратегическим союзником и партнером «в политическом, и в торгово-экономическом плане».

О переброске китайских межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 в северо-восточную провинцию Хэйлунцзян сообщила газета Global Times. Военные эксперты предположили, что это связано с окончанием научно-исследовательских и производственных работ. При этом некоторые СМИ считают, что поводом для размещения ракет послужили «провокационные заявления» президента Соединенных штатов Дональда Трампа, который ранее раскритиковал военную активность КНР в районе Южно-Китайского моря

Москва неоднократно заявляла, что рассматривает приближение войск Североатлантического альянса к границам страны как угрозу безопасности. 12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что развертывание американских сил в Польше, куда в начале месяца были переброшены 4 тысяч военнослужащих США и 2,5 тысяч единиц военной техники, является также прямой угрозой интересам России.