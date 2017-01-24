Косачев отказался волноваться из-за размещения Китаем ракет на границе с Россией

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал не беспокоиться из-за появившейся информации о размещении Китаем баллистических ракет на границе с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 24 января.
«В политическом отношении наше сотрудничество с КНР, в том числе в сфере безопасности, — как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества — находится на беспрецедентно высокой отметке и не дает оснований ни для каких озабоченностей», — сказал сенатор в комментарии агентству.
Он также подчеркнул, что в случае появления дополнительных вопросов их нужно обсуждать с китайскими партнерами, «чтобы не оставалось никаких неясностей и недоговоренностей».
Ранее во вторник газета Global Times написала, что КНР разместила межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. По мнению военных экспертов, это связано с окончанием научно-исследовательских и производственных работ, отмечает издание. Тем не менее некоторые СМИ считают, что поводом для переброски ракет послужили «провокационные заявления» президента США Дональда Трампа о Китае.
5 декабря тогда еще не вступивший в должность главы государства Трамп раскритиковал военную активность КНР в районе Южно-Китайского моря. Он заявил, что возводимые там объекты представляют собой «массивный военный комплекс».