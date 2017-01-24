В Госдуме призвали серьезно отнестись к китайским ракетам у границ России

К размещению Китаем баллистических ракет на границе с Россией нужно отнестись серьезно. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 24 января.

«В любом случае передвижение сил и средств происходит в целях стратегической выгоды того государства, которое этим занимается. Поэтому нам никогда не надо расслабляться, питать иллюзий», — сказал парламентарий.

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По мнению Шерина, российские военные должны сделать определенный выводы, «в том числе по передислокации». «Но мы же с Китаем сотрудничаем в этом направлении, я думаю, что какие-то консультации и соответствующие переговоры проведут», — отметил депутат.

Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит угрозы в размещении Китаем баллистических ракет в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Он отметил, что Китай является стратегическим союзником России. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев также полагает, что причин для беспокойства нет. По его словам, сотрудничество России с КНР в сфере безопасности находится «на беспрецедентно высокой отметке».

24 января стало известно о размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 (DF-41) в граничащей с Россией провинции.