Си Цзиньпин выступил за новые отношения с США и развитие партнерства с Россией

Китай будет строить новую модель отношений с США в рамках формирования «круга друзей» по всему миру. Об этом председатель республики Си Цзиньпин заявил в своей речи в женевском офисе ООН, передает Reuters.

«Мы будем стремиться к созданию новой модели отношений с США, к всестороннему стратегическому взаимодействию и партнерству с Россией», — сказал глава КНР.

«Мы всегда ставим права и интересы людей превыше всего, и мы упорно работали, чтобы развивать и защищать права человека», — отметил он, добавив, что Китай «никогда не будет стремиться к экспансии, гегемонии или формирования сфер влияния».

По словам Си Цзиньпина, крупные страны должны относиться к малым странам как к равным, а не выступать в роли гегемона, навязывающего свою волю другим.

В связи с приходом нового президента США Дональда Трампа высказываются опасения относительно возможного осложнения отношений между Вашингтоном и Пекином. Трамп не раз заявлял, что США должны облагать специальными пошлинами ввозимые из Китая товары. По его мнению, это могло бы заставить КНР повысить курс юаня. Кроме того, республиканец неоднократно называл Пекин экономическим врагом США из-за валютной политики Поднебесной.