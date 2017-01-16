Си Цзиньпин рассказал о замедлении роста экономики Китая

Рост экономики Китая в 2016 году составит 6,7 процента. Об этом в понедельник, 16 января, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Reuters.

Эта цифра ниже целевого показателя, но является одной из самых высоких среди крупнейших экономик мира, отметит Си Цзиньпин. «Мы уверены, что сможем сохранить стабильность и постепенный рост нашей экономики», — сказал он.

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Китай понизит целевой прогноз по росту ВВП на 2017 год до 6,5 процента, сообщает агентство со ссылкой на источники.

В правительстве КНР ожидали, что экономика страны в нынешнем году вырастет на 6,5-7 процента.

В июле 2016 года Reuters сообщило, что ВВП Китая во втором квартале прошлого года вырос на 6,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первого квартала прошлого года, экономика КНР продемонстрировала рост в 6,7 процента — это был самый низкий показатель со времен финансового кризиса 2009 года. В 2015 году ВВП Китая оказался минимальным за последние 25 лет и составил 6,9 процента.