Советник Обамы посчитал Китай опаснее России

Китай представляет большую угрозу безопасности Соединенным Штатам, чем Россия, поскольку в долгосрочной перспективе Народная Республика станет «гораздо более мощной страной» по сравнению с РФ. Такое мнение высказал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности. «При этом Китай — гораздо более сильная страна и является более серьезным соперником для США, чем Россия», — отметил он.

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21 декабря Foreign Policy сообщил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не включила Россию в список главных угроз национальной безопасности США. В числе приоритетов — борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), разработка новой стратегии кибербезопасности, а также брифинги с участием представителей Пентагона, посвященные Китаю и Северной Корее.

Высокопоставленные американские чиновники не раз называли Россию одной из главных угроз США. В частности, трижды об этом говорила министр ВВС Дебора Ли Джеймс. В феврале Пентагон попросил выделить в 2017 финансовом году на военные расходы почти 600 миллиардов долларов с учетом угроз, исходящих от России, Китая и ИГ.