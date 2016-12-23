Трамп рассказал о готовности США к гонке ядерных вооружений

Избранный президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон сможет одолеть любого оппонента в случае начала гонки ядерных вооружений. Слова политика передает MSNBC в пятницу, 23 декабря.

«Пусть будет гонка ядерного оружия. Мы обойдем их на каждом шагу и продержимся дольше всех», — рассказал республиканец журналисту издания.

22 декабря Трамп написал в своем Twitter, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.

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Позже представитель избранного президента Джейсон Миллер пояснил, что политик «имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и настоятельную необходимость предотвратить его появление, в частности, у террористических организаций, а также у нестабильных режимов и режимов-изгоев».

На первых президентских теледебатах с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон в сентябре Трамп не исключил возможность нанесения Соединенными Штатами превентивного ядерного удара. Говоря о потенциале других стран, политик отметил, что, по его мнению, российский арсенал новее американского.

Выборы президента США состоялись 8 ноября, победу на них одержал Трамп. Его инаугурация состоится 20 января 2017 года.