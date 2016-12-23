Представитель Трампа пояснил его высказывание о ядерном оружии

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что страна должна укрепить свои ядерные возможности, означает необходимость предотвращения того, чтобы ядерное оружие оказалось у нестабильных стран или террористических групп. Такое заявление сделал представитель Трампа Джейсон Миллер, передает Reuters.

«Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и настоятельную необходимость предотвратить его появление, в частности, у террористических организаций, а также у нестабильных режимов и режимов-изгоев», — отметил Миллер.

В четверг, 22 декабря, Трамп написал в своем Twitter, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений. По словам Трампа, это необходимо до тех пор, пока «мир не начнет трезво оценивать значимость атомным бомб». Никаких подробностей относительно своего высказывания избранный президент не привел.

На первых президентских теледебатах с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон Трамп в сентябре не исключил возможность нанесения Соединенными Штатами превентивного ядерного удара. Говоря о ядерном потенциале других стран, политик тогда отметил, что, по его мнению, арсенал, которым располагает Россия, новее, чем американский.

Выборы президента США состоялись 8 ноября, победу на них одержал Трамп. Его инаугурация состоится 20 января 2017 года.