В МИД рассказали о перспективах встречи Путина и Трампа

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться как в рамках визита в США или Россию, так и в третьей стране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Президентам решать. Это их в полном смысле слова прерогатива. Мы можем высказывать какие-то соображения, но они могут быть учтены, а могут и не быть учтены», — сказал Рябков.

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Он уточнил, что проведение саммита в 2017 году вполне реально.

«Я уверен, что к моменту встречи с обеих сторон будет проведена надлежащая подготовка, в том числе, и по содержательному наполнению, по повестке дня. Это не будет встреча как только исключительно медийное событие», — подчеркнул дипломат.

14 декабря представитель финляндского МИД Алекс Хярконен сообщил, что его страна готова предоставить свою территорию для проведения переговоров президентов России и США. По его словам два лидера могли бы встретиться в 2017 году в рамках Арктического совета, «если позволит международная ситуация».