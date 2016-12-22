Трамп заявил о необходимости расширить возможности США в ядерном вооружении

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений. Об этом политик написал в четверг, 22 декабря, в своем Twitter.

По словам Трампа, это необходимо до тех пор, пока «мир не начнет трезво оценивать значимость атомным бомб».

Никаких подробностей относительно своего высказывания избранный президент страны не привел.

В сентябре на первых президентских теледебатах с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон Трамп не исключил возможность нанесения Соединенными Штатами превентивного ядерного удара.

Говоря о ядерном потенциале других стран, политик тогда отметил, что, по его мнению, арсенал, которым располагает Россия, новее, чем американский. По словам Трампа, «Россия расширяет свои возможности» в том, что касается ядерного оружия. «Они располагают более новыми средствами, чем мы», — заявил во время теледебатов республиканец. «Мы не успеваем за другими странами», — добавил Трамп.

Выборы президента США состоялись 8 ноября, победу на них одержал Дональд Трамп. Инаугурация избранного главы государства состоится 20 января 2017 года.