В администрации Трампа предрекли победу США в случае торговой войны с Китаем

В случае торговой войны между США и Китаем победу одержит Вашингтон. Об этом во вторник, 17 января, заявил советник политика Энтони Скарамуччи, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает BBC News.
Он констатировал, что текущее состояние торговых отношений между странами «намного выгоднее Пекину, чем Вашингтону».
При этом, как отмечает Sputnik, администрация избранного президента США Дональда Трампа не хочет торговой войны с КНР. «Мы хотели бы видеть процесс свободной, честной торговли», — приводит агентство слова Скарамуччи.
Советник Трампа добавил, что США хотели бы поднять отношения с Китаем «на небывалую высоту».
Как отмечает BBC News, до Скарамуччи на форуме выступал председатель КНР Си Цзиньпин, призвавший государства сказать «нет» протекционизму и развивать свободную торговлю.
Действия избранного президента Трампа неоднократно вызывали недовольство Пекина. Так, в начале декабря он поговорил по телефону с тайваньским лидером Цай Инвэнь, а через неделю заявил, что не Пекину решать, с кем ему общаться. Кроме того, 4 декабря Трамп в своем Twitter также подверг критике экономическую политику Китая и его военную активность в Южно-Китайском море.