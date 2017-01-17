В администрации Трампа предрекли победу США в случае торговой войны с Китаем

В случае торговой войны между США и Китаем победу одержит Вашингтон. Об этом во вторник, 17 января, заявил советник политика Энтони Скарамуччи, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает BBC News.

Он констатировал, что текущее состояние торговых отношений между странами «намного выгоднее Пекину, чем Вашингтону».

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При этом, как отмечает Sputnik, администрация избранного президента США Дональда Трампа не хочет торговой войны с КНР. «Мы хотели бы видеть процесс свободной, честной торговли», — приводит агентство слова Скарамуччи.

Советник Трампа добавил, что США хотели бы поднять отношения с Китаем «на небывалую высоту».

Как отмечает BBC News, до Скарамуччи на форуме выступал председатель КНР Си Цзиньпин, призвавший государства сказать «нет» протекционизму и развивать свободную торговлю.

Действия избранного президента Трампа неоднократно вызывали недовольство Пекина. Так, в начале декабря он поговорил по телефону с тайваньским лидером Цай Инвэнь, а через неделю заявил, что не Пекину решать, с кем ему общаться. Кроме того, 4 декабря Трамп в своем Twitter также подверг критике экономическую политику Китая и его военную активность в Южно-Китайском море.