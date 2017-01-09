Китайские СМИ пригрозили США местью Пекина в случае признания Тайваня

Китайские СМИ пригрозили Вашингтону местью в том случае, если избранный президент Дональд Трамп откажется от политики «одного Китая». Соответствующее заявление содержится в редакционной статье государственного издания КНР The Global Times.

«Требование придерживаться принципа "одного Китая" — не каприз КНР, — говорится в тексте. — Каждый президент США должен уважать этот принцип, если он хочет поддерживать китайско-американские отношения на должном уровне и с уважением относится к порядку, сложившемуся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если Трамп, вступив в должность, откажется от политики "одного Китая", наш народ потребует от правительства мести. Это не тема для переговоров».

Материалы по теме Входящий бесплатно Звонок с Тайваня поставил отношения США и Китая на грань кризиса

Негодование китайской прессы вызвала встреча тайваньского лидера Цай Инвэнь с несколькими политиками-республиканцами в американском городе Хьюстон в воскресенье, 8 января. Несмотря на предупреждающее письмо из китайского консульства, группа техасских чиновников во главе с сенатором Тедом Крузом провели с Цай переговоры. В ответ на возмущение китайских дипломатов Круз заявил: «КНР должна понять, что американцы сами решают, с кем встречаться. Китайцы не могут наложить вето на наши встречи, и мы будем продолжать переговоры с любыми партнерами, в том числе с тайваньцами, если нам это выгодно».

Ранее действия избранного президента Трампа уже вызвали дипломатический конфликт. Он поговорил по телефону с тайваньским лидером Цай Инвэнь, что вызвало недовольство Пекина. 12 декабря республиканец заявил, что не Пекину решать, с кем ему общаться. Кроме того, 4 декабря Трамп в своем Twitter также подверг критике экономическую политику Китая и его военную активность в Южно-Китайском море.