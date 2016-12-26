КНР выразила протест США из-за планов военного сотрудничества с Тайванем

Официальный Пекин выразил недовольство планами США по военному сотрудничеству с Тайванем. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

По словам представителя ведомства Хуа Чиньин, КНР выступает решительно против включения в подписанный президентом США Бараком Обамой военном бюджете на 2017 год раздела, касающегося Тайваня.

Как подчеркнула Хуа Чиньин, отношения с Тайванем — внутреннее дело Китая, и подобные действия являются посягательством на китайский суверенитет.

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«Хотя положения, касающиеся Тайваня, не имеют обязательной юридической силы, они серьезно нарушают три совместных коммюнике и представляют собой вмешательство во внутренние дела Китая», — отметила Хуа Чиньин.

В связи с этим Пекин призвал американскую сторону выполнять свои обязательства по тайваньскому вопросу, положить конец военному сотрудничеству и продажам оружия на Тайвань.

Будущая администрация США во главе с Дональдом Трампом более жестко, чем уходящая, настроена по отношению к Китаю, действия избранного президента уже вызвали дипломатический конфликт. После избрания Трамп поговорил по телефону с тайваньским лидером Цай Инвэнь, что вызвало недовольство Пекина. 12 декабря республиканец заявил, что не Пекину решать, с кем ему общаться.

Кроме того, 4 декабря Трамп в своем Twitter также подверг критике экономическую политику Китая и его военную активность в районе Южно-Китайского моря.