Трамп выбрал советником по торговле автора книги «Смерть от Китая»

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал экономиста Питера Наварро в качестве советника по торговле — он возглавит Национальный торговый совет Белого дома. Об этом сообщается на сайте республиканца.

Миссией нового органа станет консультация президента по вопросам торговых переговоров и по оценке состояния промышленного и оборонного секторов экономики. «Еще несколько лет назад я прочитал одну из книг Питера о проблемах американской торговли и впечатлился четкостью его аргументов и тщательностью исследований», — сообщил Трамп, и подчеркнул, что Наварро будет играть в его администрации незаменимую роль.

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Наварро известен своей жесткой позицией по отношению к КНР. Одна из его книг называется «Смерть от Китая: как Америка потеряла свою промышленную основу». В ней он утверждает, что Вашингтон проиграл торговую войну Пекину и вынужден мириться с постоянным воровством своей интеллектуальной собственности.

В китайской столице в связи с назначением Наварро понадеялись на сохранение взаимодействия с США. «Сотрудничество — единственная правильная стратегия. Мы надеемся, что США и Китай сохранят здоровые стабильные связи, в том числе в сфере бизнеса и торговли», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньцин.

К своим обязанностям Трамп приступит после инаугурации 20 января 2017 года.