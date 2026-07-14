ВС России нанесли высокоточные удары по объектам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые высокоточные удары по объектам на Украине. Целью атак стали заводы военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве и порту в Одесской области. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

Уточняется, что удары по целям в Киеве наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а в Одесской области — высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Киев заволокло дымом после ударов

Так, в Киеве под ударом оказался завод «Радиоизмеритель», выпускающий электронику для ракет «Нептун-МД», «Гром-2», FP-7 и FP-9. Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру и компоненты для авиастроения.

Еще одной целью в украинской столице стало одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотников и ракет различного типа Киев-79, ООО «УКР АРМО ТЕХ». «Также предприятие осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ, используемых при производстве боеприпасов, выполняет функции логистического центра для хранения и отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и БПЛА», — уточнили в Минобороны.

В результате атаки украинскую столицу утром окутало дымом. Кадры опубликовали местные СМИ в социальных сетях.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что попадания также были зафиксированы в Голосеевском районе — снаряды попали по двум складам. В результате там начался пожар.

Одесский порт и АЗС на юго-востоке Украины также оказались под ударом

В порту «Южный», расположенном в Одесской области, ВС России атаковали объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и семь резервуаров с горючим, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения. Кроме того, под ударом оказался танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

Под ударом оказалась и Днепропетровская область. Об этом заявил глава местной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, было нанесено почти 20 ударов по четырем районам региона.

«В Синельниковском районе обстреляны Синельниковская, Украинская и Петропавловская общины. Возникли пожары. Повреждена АЗС», — сообщил он.

Фото: Leah Millis / Reuters

Групповые удары нанесли после заявления Путина

Накануне российский лидер Владимир Путин пообещал чувствительный ответ на атаки по РФ. По его словам, российские вооруженные силы будут наносить зеркальные удары, но только мощнее.

Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее Владимир Путин президент России

Глава государства заверил, что противник уже чувствует мощь российских ответов и «будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом».