В Минобороны России раскрыли цели ночных ударов по Одесской области

В Минобороны России заявили об ударе по порту «Южный» в Одесской области

В ночь на 14 июля российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Пораженные цели раскрыло Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в порту «Южный» атакованы объекты, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и семь резервуаров с ними. Кроме того, поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения. Также нанесен удар по танкеру на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

Помимо этого, в Минобороны рассказали о целях, пораженных в Киеве. Там успешно атакован завод «Радиоизмеритель», выпускающий электронику для ракет «Нептун», FP-7 и FP-9.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. По его словам, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.