Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 14 июля 2026Россия

В Минобороны России раскрыли цели ночных ударов по Одесской области

В Минобороны России заявили об ударе по порту «Южный» в Одесской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В ночь на 14 июля российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Пораженные цели раскрыло Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в порту «Южный» атакованы объекты, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и семь резервуаров с ними. Кроме того, поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения. Также нанесен удар по танкеру на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

Помимо этого, в Минобороны рассказали о целях, пораженных в Киеве. Там успешно атакован завод «Радиоизмеритель», выпускающий электронику для ракет «Нептун», FP-7 и FP-9.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. По его словам, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Kyivstoner ответил на обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье
    Украина получит лицензию на производство ракет Aster 30
    Стали известны сроки проведения первых военных учений «коалиции желающих»
    Олимпийская чемпионка по биатлону умерла в 53 года
    Иран ударил по американским военным объектам
    Раскрыты подробности об исполнителях подготовленной Kyivstoner атаки дронов на предприятие
    Очевидцы описали атаку на один из крупнейших НПЗ юга России
    Появилась информация об участниках подготовленной Kyivstoner атаки дронов на предприятие
    Турист сорвался со скалы на Курильских островах, получил травму головы и не выжил
    Врачи оценили воздействие одного бокала вина в день на здоровье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok