По Киеву ударили баллистическими ракетами

Кличко сообщил об ударах по Киеву баллистическими ракетами

В Киеве прогремело уже не менее семи взрывов. Мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram рассказал, что город подвергся атаке.

По словам чиновника, российские войска атакуют Киев баллистическими ракетами. Он не привел никаких подробностей о том, какие цели были поражены, ограничившись информацией о работе систем противовоздушной обороны в столице. О взрывах сообщили и несколько украинских изданий, также не приведя подробностей.

Ранее сообщалось, что государственный концерн «Укроборонпром», который владеет складом боеприпасов в Вишневом Киевской области, где ранее после российского удара произошли взрывы, инициировал увольнения двух руководителей.