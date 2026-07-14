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00:32, 14 июля 2026Бывший СССР

По Киеву ударили баллистическими ракетами

Кличко сообщил об ударах по Киеву баллистическими ракетами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Киеве прогремело уже не менее семи взрывов. Мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram рассказал, что город подвергся атаке.

По словам чиновника, российские войска атакуют Киев баллистическими ракетами. Он не привел никаких подробностей о том, какие цели были поражены, ограничившись информацией о работе систем противовоздушной обороны в столице. О взрывах сообщили и несколько украинских изданий, также не приведя подробностей.

Ранее сообщалось, что государственный концерн «Укроборонпром», который владеет складом боеприпасов в Вишневом Киевской области, где ранее после российского удара произошли взрывы, инициировал увольнения двух руководителей.

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