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Силовые структуры
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11:05, 14 июля 2026Силовые структуры

Извращенец заманил к себе и изнасиловал ребенка с задержкой развития в российском регионе

В Тюменской области мужчина надругался над соседской девочкой с задержкой развития
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Тюменской области извращенец изнасиловал соседскую девочку с задержкой развития. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, преступление произошло в Голышмановском округе. Злоумышленник узнал, что у девочки проблемы с психикой, и позвал ее к себе, а потом надругался.

На заседании суда свою вину он полностью признал. В результате его осудили на 13 лет. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить около 200 тысяч потерпевшему ребенку.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области арестовали двух мужчин за изнасилование школьницы.

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