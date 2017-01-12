Москва сочла угрозой развертывание американских войск в Польше

Развертывание американских сил в Польше является прямой угрозой интересам и безопасности России. Об этом в четверг, 12 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Уже третья страна, которая наращивает военное присутствие в Европе. Это даже не европейское государство», — сказал Песков, комментируя сообщение о том, что в Польшу прибыла группа тысяча военнослужащих бронетанковой бригады США.

«Тысяча или десять тысяч [военнослужащих] — речь идет о наращивании военного присутствия. Тут нечего добавлять», — резюмировал он.

Ранее в четверг замглавы МИД России Алексей Мешков выразил мнение, что дислокация американских сил в Европе «не что иное, как масштабная подготовка военных натовских стран на восточных рубежах альянса», что неизбежно дестабилизирует ситуацию в регионе.

8 января стало известно, о том, что в Польшу были переброшены 250 американских солдат в рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО. Развертывание бронетанковой бригады должно быть завершено до конца месяца.

Москва неоднократно заявляла, что рассматривает приближение войск Североатлантического альянса к границам страны как угрозу безопасности.