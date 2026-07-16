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15:40, 16 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали причастных к началу перестановок во власти на Украине

Депутат Чепа: За перестановками в правительстве Украины стоят Европа и Америка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

За перестановками в правительстве Украины стоят Европа и США, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Пока понятно, что за этими перестановками в правительстве стоят Европа и Америка. Кто из них больше перетягивает, здесь пока лично мне не совсем понятно. Но этот аппарат, который будет назначен, не очень, на мой взгляд, будет настроен на конструктивную работу и самостоятельность», — отметил Чепа.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За проголосовали 258 парламентариев. 16 июля стало известно, что Верховная Рада Украины проголосовала за избрание новым премьер-министром Сергея Корецкого.

Также стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Отмечалось, что 16 июля по стране прошли митинги против его увольнения.

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