Польша собралась закупить около сотни подержанных американских F-16

Минобороны Польши рассматривает возможность закупки в США истребителей F-16 из наличия американского военного ведомства. Об этом пишет «Gazeta Prawna».

Как отмечают польские военные, ВВС страны нуждаются в усилении. Одним из наиболее вероятных вариантов является покупка самолетов типа F-16A/B, находящихся на хранении в США.

«В предельном варианте», как пишет издание, Польша может закупить до 96 машин этого типа, которые пройдут ремонт с модернизацией на 2-м авиазаводе в Быдгоще. Стоимость одного такого самолета, по оценкам Варшавы, может составить около 100 миллионов злотых (примерно 24 миллиона долларов).

Главной проблемой, цитирует газета польских военных, остается вопрос о том, в какой степени можно довести машины ранних выпусков (на технических решениях 1980-х годов) до уровня современной авиатехники.

В данный момент ВВС Польши эксплуатируют 36 самолетов F-16C и 12 самолетов F-16D в современном варианте block 52 (выпускается со второй половины 1990-х годов). Машины новой постройки переданы из США в 2006-2009 годах, объем контракта составил 3,5 миллиарда долларов.

Польская тактическая авиация, помимо 48 новых самолетов F-16, сейчас представлена старыми самолетами, поставленными из СССР в середине-конце 1980-х: 32 истребителями МиГ-29 и 18 истребителями-бомбардировщиками Су-22М4. Приобретение такого крупного пакета авиатехники существенно увеличит ударный потенциал польских ВВС.