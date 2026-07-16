Президент Румынии призвал оставить военной тайной стоимость помощи Киеву

Президент Румынии Дан отказался раскрыть стоимость военной помощи Украине

Стоимость военной помощи Украине должна оставаться тайной, несмотря на решение суда, обязавшего власти рассекретить эти сведения. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РИА Новости.

«Помощь, которую Румыния или другие государства оказывали Украине, иногда представляла собой денежную помощь, а иногда — помощь в виде техники. Когда страна забирает часть своей военной техники и перебрасывает ее в другое место, иногда лучше, чтобы это оставалось военной тайной», — сказал Дан.

Ранее Ассоциация защиты прав человека APADOR-CH обратилась к властям с просьбой опубликовать данные об объемах и стоимости военной помощи Украине. После отказа ведомств организация подала в суд, который 14 июля обязал кабмин рассекретить информацию.

При этом официальные лица Румынии ранее признавали факт оказания помощи Киеву, но не раскрывали детали о затратах и конкретных видах вооружений.

В августе 2025 года глава Минобороны страны Йонуц Моштяну заявил, что Румыния передала Украине более 20 пакетов военной помощи и заявила о постоянном диалоге с Киевом по вопросам обороны. Часть данных о военной помощи республики Киеву засекречена решением Высшего совета национальной обороны. При этом Моштяну признал, что выступает за прозрачность таких поставок и готов изменить подход в будущем.