Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:21, 27 августа 2025Мир

Одна страна раскрыла масштабы военной поддержки Украины

Глава Минобороны Моштяну: Румыния передала Киеву более 20 пакетов военной помощи
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Румыния передала Украине более 20 пакетов военной помощи и заявила о постоянном диалоге с Киевом по вопросам обороны. Об этом заявил глава Минобороны страны Йонуц Моштяну в эфире Euronews Romania.

«Мы отправили туда то, что им было нужно и что у нас было здесь, от патронов и касок до танков и ракет Patriot, чтобы сказать проще», — отметил министр.

Сообщается, что часть данных о военной помощи Румынии Украине засекречена решением Высшего совета национальной обороны. При этом сам Моштяну признал, что выступает за прозрачность таких поставок и готов изменить подход в будущем.

Ранее премьер-министр Илие Боложан заявил, что Румыния не намерена отправлять свои войска на территорию Украины в рамках возможных гарантий безопасности. «Румыния заявляла максимально четко: мы не будем посылать войска, мы не будем брать на себя никаких обязательств по возможному присутствию румынских войск на украинской территории», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

    Россияне назвали укрепляющее семейные узы занятие

    Раскрыта роль высотки в готовящейся атаке на военный аэродром в России

    Врач предупредил об опасности мочеиспускания в душе

    Пытавшийся справиться с зависимостью россиянин вызвал полицейских

    36-летняя Зои Кравиц оголилась прямо на ковровой дорожке

    Раскрыты последствия ночной атаки беспилотников на российский город

    Рыбак четыре часа сражался с огромным «динозавром» и установил новый рекорд

    Блогеров бесплатно научат выделяться в медиапространстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости