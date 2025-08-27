Одна страна раскрыла масштабы военной поддержки Украины

Глава Минобороны Моштяну: Румыния передала Киеву более 20 пакетов военной помощи

Румыния передала Украине более 20 пакетов военной помощи и заявила о постоянном диалоге с Киевом по вопросам обороны. Об этом заявил глава Минобороны страны Йонуц Моштяну в эфире Euronews Romania.

«Мы отправили туда то, что им было нужно и что у нас было здесь, от патронов и касок до танков и ракет Patriot, чтобы сказать проще», — отметил министр.

Сообщается, что часть данных о военной помощи Румынии Украине засекречена решением Высшего совета национальной обороны. При этом сам Моштяну признал, что выступает за прозрачность таких поставок и готов изменить подход в будущем.

Ранее премьер-министр Илие Боложан заявил, что Румыния не намерена отправлять свои войска на территорию Украины в рамках возможных гарантий безопасности. «Румыния заявляла максимально четко: мы не будем посылать войска, мы не будем брать на себя никаких обязательств по возможному присутствию румынских войск на украинской территории», — сказал политик.