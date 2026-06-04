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18:15, 4 июня 2026Мир

Задержанное российское судно захотели передать Украине

Sweden Herald: Задержанный Швецией сухогруз Caffa могут передать Украине по решению суда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / via Reuters

Задержанный Швецией в Балтийском море сухогруз Caffa могут передать Украине по решению шведского суда. Об этом сообщает издание Sweden Herald.

«Окружной суд Истада постановил, что судно Caffa, на борт которого 6 марта поднялись шведские правоохранители, может быть передано Украине», — говорится в публикации.

Судно Caffa, шедшее под гвинейским флагом, задержали 6 марта в территориальных водах Швеции. Из 11 членов экипажа десять имеют российское гражданство. Капитана сухогруза подозревали в использовании поддельных документов, но отпустили за отсутствием доказательств.

Судно находится в санкционном списке Украины. Предварительно, прошлым летом оно сменило флаг с российского на гвинейский.

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