Задержанное российское судно захотели передать Украине

Sweden Herald: Задержанный Швецией сухогруз Caffa могут передать Украине по решению суда

Задержанный Швецией в Балтийском море сухогруз Caffa могут передать Украине по решению шведского суда. Об этом сообщает издание Sweden Herald.

«Окружной суд Истада постановил, что судно Caffa, на борт которого 6 марта поднялись шведские правоохранители, может быть передано Украине», — говорится в публикации.

Судно Caffa, шедшее под гвинейским флагом, задержали 6 марта в территориальных водах Швеции. Из 11 членов экипажа десять имеют российское гражданство. Капитана сухогруза подозревали в использовании поддельных документов, но отпустили за отсутствием доказательств.

Судно находится в санкционном списке Украины. Предварительно, прошлым летом оно сменило флаг с российского на гвинейский.