Стало известно о нежелании Меркель переизбрания Трампа на пост президента

Меркель перед выборами президента США 2020 года не хотела переизбрания Трампа

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель перед выборами президента США 2020 года не хотела переизбрания Дональда Трампа. Об этом говорится в рассекреченном докладе Национального совета по разведке США, опубликованном Белым домом, передает РИА Новости.

«Канцлер Меркель почти наверняка предпочла бы, чтобы президент Трамп не был переизбран из-за личностных конфликтов между двумя лидерами и ее мнения, что политика нынешней администрации осложняла геополитическое положение Германии, ЕС и НАТО», — говорится в документе.

В докладе говорится, что Меркель критически оценивала действия администрации Трампа во время пандемии COVID-19. Кроме того, во время закрытой видеоконференции с европейскими лидерами она называла президентские выборы в США 2020 года потенциальным фактором риска для Евросоюза.

Ранее сообщалось, что ФБР выступало против включения в официальный доклад национальной разведки утверждений о вмешательстве Китая в выборы в США в 2020 году.