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06:20, 17 июля 2026Мир

Стало известно об отказе ФБР признать вмешательство Китая в выборы в США

ФБР в 2020 году выступало против утверждений о вмешательстве Китая в выборы в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Федеральное бюро разведки (ФБР) выступало против включения в официальный доклад национальной разведки утверждений о вмешательстве Китая в выборы в США в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с документами, которые рассекретил Белый дом.

Документ был обнародован после обращения американского лидера Дональда Трампа к нации, в котором он напрямую обвинил Пекин во вмешательстве в выборы.

ФБР считало утверждения об умышленном вмешательстве недоказанными. В переписке между представителем бюро и Национального разведывательного совета офицер разведки указывал, что власти Китая намеревались направить часть усилий на то, чтобы косвенно повлиять на американских кандидатов.

«Разведсообщество неоднократно заявляло на основе совокупности разведданных, что доказательств такого намерения нет... Такое прямолинейное заявление об этом, без подтверждающих доказательств, вводит в заблуждение», — говорится в документе.

Китайская сторона никогда не пыталась повлиять на результаты выборов в США, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.

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