Швеция причислила перехваченное в Балтийском море судно к российскому теневому флоту

В Швеции заявили, что судно Caffa сменило флаг с российского на гвинейский

Перехваченное в Балтийском море судно Caffa находится в санкционном списке Украины и, предварительно, минувшим летом сменило флаг с российского на гвинейский. Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

По его словам, также неясна структура собственности сухогруза. «В ходе расследования власти должны установить, соответствует ли рассматриваемое судно требованиям, установленным для навигации в наших водах. В свете серьезной угрозы, исходящей от теневого флота, правительство считает необходимым проведение активной политики противодействия», — добавил Болин.

SVT со ссылкой на данные украинских властей сообщает, что судно ранее перевозило зерно из Крыма и по, информации с борта, сейчас направлялось в Санкт-Петербург. Пресс-секретарь Береговой охраны Швеции Маттиас Линдхольм также утверждает, что Caffa «обладает многими характеристиками теневого флота», но пока что это не подтверждено.

Береговая охрана уточнила, что операция прошла днем 6 марта в шведских территориальных водах в районе Треллеборга. Несмотря на флаг Гвинеи на борту, она сочла сухогруз «судном без гражданства». Таким образом, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность и мореходность судна.

Накануне сообщалось, что Береговая охрана Швеции взяла под контроль грузовое судно Caffa длиной 96 метров. Ведомство проводит расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.