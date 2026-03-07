Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:54, 7 марта 2026Мир

Швеция причислила перехваченное в Балтийском море судно к российскому теневому флоту

В Швеции заявили, что судно Caffa сменило флаг с российского на гвинейский
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Kustbevakningen

Перехваченное в Балтийском море судно Caffa находится в санкционном списке Украины и, предварительно, минувшим летом сменило флаг с российского на гвинейский. Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

По его словам, также неясна структура собственности сухогруза. «В ходе расследования власти должны установить, соответствует ли рассматриваемое судно требованиям, установленным для навигации в наших водах. В свете серьезной угрозы, исходящей от теневого флота, правительство считает необходимым проведение активной политики противодействия», — добавил Болин.

SVT со ссылкой на данные украинских властей сообщает, что судно ранее перевозило зерно из Крыма и по, информации с борта, сейчас направлялось в Санкт-Петербург. Пресс-секретарь Береговой охраны Швеции Маттиас Линдхольм также утверждает, что Caffa «обладает многими характеристиками теневого флота», но пока что это не подтверждено.

Береговая охрана уточнила, что операция прошла днем 6 марта в шведских территориальных водах в районе Треллеборга. Несмотря на флаг Гвинеи на борту, она сочла сухогруз «судном без гражданства». Таким образом, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность и мореходность судна.

Накануне сообщалось, что Береговая охрана Швеции взяла под контроль грузовое судно Caffa длиной 96 метров. Ведомство проводит расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вышла из соглашения с ООН

    Опубликован архив уникальных кадров звезд советского рока

    В Госдуме раскритиковали застрявших в Дубае россиян

    Перечислены подробности поджога банкомата в Подмосковье

    Швеция причислила перехваченное в Балтийском море судно к российскому теневому флоту

    Чиновника из Пятигорска задержали за превышение полномочий

    Российских гандболистов допустят до международных турниров

    Подозреваемого во взрыве в банке в Подмосковье задержали

    Schiaparelli представил туфли с кошачьими головами и нарвался на гнев общественности

    Минобороны Великобритании признало свое присутствие на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok