В Швеции взяли под контроль судно с неустановленным флагом

Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом

Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом, оно подозревается в отсутствии гражданства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

Агентство, ссылаясь на информацию трекинг-сервиса MarineTraffic, сообщает, что Caffa представляет собой грузовое судно длиной 96 метров.

«Береговая охрана взяла под контроль судно с неустановленным флагом, которое, следовательно, подозревается в том, что является судном без гражданства», — говорится в сообщении.

Ведомство также проводит расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.

Ранее ВС Швеции сообщили, что в десяти километрах от порта Мальме был нейтрализован беспилотник, летевший по направлению к находившемуся на стоянке французскому авианосцу «Шарль де Голль».