Военные заявили о летевшем к атомному авианосцу Франции беспилотнике

ВС Швеции нейтрализовали дрон, летевший к авианосцу Франции «Шарль де Голль»

Вооруженные силы Швеции нейтрализовали беспилотник, летевший к единственному авианосцу Франции «Шарль де Голль».

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на генштаб ВС.

Атомный авианосец в настоящее время находится на стоянке в шведском порту Мальме в учений НАТО. Уточняется, что дрон был перехвачен примерно в 10 километрах от порта.

Ранее в феврале американские военные сбили иранский дрон, приблизившийся к авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln в Аравийском море. Сообщалось, что иранский беспилотник Shahed-139 летел в направлении авианосца и был сбит американским истребителем F-35.