12:12, 9 марта 2026Мир

Капитана перехваченного сухогруза теневого флота России арестовали в Швеции

В Швеции арестовали капитана перехваченного сухогруза Caffa
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michal Fludra / NurPhoto via Getty Images

Шведская прокуратура сообщила об аресте капитана сухогруза Caffa — гражданина России, его подозревают в использовании поддельных морских сертификатов, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Мужчину, как известно, взяли под арест с вечера 7 марта. «В настоящее время мы допрашиваем подозреваемого и остальных причастных лиц», — заявили в прокуратуре Швеции. Прокурору обязаны не позднее вторника, 10 марта, доложить новые возможные сведения о капитане и деятельности сухогруза, который подозревают в принадлежности к теневому флоту РФ. Уже после этого он примет решение о взятии задержанного под арест или его освобождении.

Тем временем посольство России в Швеции поддерживает связь с властями на фоне с задержания сухогруза под гвинейским флагом недалеко от берегов Треллеборга на юге королевства. Инцидент произошел 6 марта. Caffa следовал из Марокко в Россию.

В воскресенье, 8 марта, стало известно о задержали одного из членов экипажа сухогруза. В шведской береговой охране тогда же сообщили, что 10 из 11 человек, находящихся на нем, являются гражданами России.

Сухогруз Caffa, перехваченный в Балтийском море, находится в санкционном списке Украины. Предварительно, прошлым летом он сменил флаг с российского на гвинейский.

